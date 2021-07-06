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Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции

Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции 6 июля заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом арм
Армия
6 июля 2021 г. 17:20
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции

6 июля заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала турецкая делегация возложила цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Затем гости посетили Аллею шехидов, где возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, и к мемориалу, воздвигнутому в честь турецких солдат, павших в 1918 году.

Генерал-лейтенант Р.Таиров отметил, что развитие сотрудничества в области военной авиации и связей между ВВС двух стран вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности наших армий.

Генерал армии Хасан Кючюкакйюз поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Высоко оценив результаты недавно проведенных в турецком городе Конья международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2021» и международных лётно-тактических учений "Анатолийский орёл-2021", стороны подчеркнули, что подобные учения служат совершенствованию взаимодействия между ВВС обеих стран.

На встрече были обсуждены текущее состояние и вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции, состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə HHQ-i arasında əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib - VİDEO

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