Обсуждены вопросы пограничной безопасности между Азербайджаном и Россией

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев встретился с прибывшей в Азербайджан с визитом делегацией во главе с заместителем руководителя Пограничной службы ФСБ России генерал-полковником Игорем Шмоткиным.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, на встрече был произведен обмен мнениями о состоянии и перспективах двусторонних связей, была подчеркнута важность опыта и обмена информацией для организации надежного пограничного контроля над лицами, транспортными средствами и грузами на государственных погранично-пропускных пунктах, продолжения сотрудничества и взаимной координации в сфере борьбы с проявлениями трансграничных преступлений, таких как контрабандная деятельность, незаконная миграция.

В рамках визита гости ознакомились с особенностями и организацией пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев и Бакинском международном морском торговом порту, осмотрели передовые системы и технические средства, применяемые для осуществления служебно-боевой деятельности подразделений пограничного контроля в соответствии с современными требованиями.

Азербайджанские и российские представители обменялись опытом, обсудили перспективы дальнейших связей и достигли соглашения о продолжении практических мероприятий по сотрудничеству между подразделениями пограничного контроля.