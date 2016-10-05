Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Узбекистане министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 5 октября встретился с министром обороны этой страны генерал-полковником Кабулом Бердиевым. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов выразил глубокое соболезнование в связи с кончиной президента Ислама Каримова, который имел большие заслуги в деле укрепления и взаимной поддержки многовековых дружеских традиций между нашими народами.

Особо отметив, что азербайджано-узбекское сотрудничество построено на крепких дружеских отношениях, которое постоянно расширяется, Министр подчеркнул важность дальнейшего развития на высоком уровне сотрудничества между нашими странами в различных областях, в том числе в сфере обороны.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой безопасности и стабильности в регионе. Этот конфликт должен решиться в рамках норм и принципов международного права, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Нынешний статус-кво, создавшийся в связи с конфликтом неприемлем.

Министр К.Бердиев, в свою очередь, подчеркнул, что связи наших государств имеют крепкие исторические корни и основаны на добрых и дружеских отношениях, отметив при этом, что Азербайджан и Узбекистан являются важными партнерами. Узбекский министр отметил, что придает особое значение сотрудничеству его страны с Азербайджаном во всех областях, в том числе в военной сфере.

Затем были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в военной, военно-технической сфере, в области военного образования, в том числе обмен опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках официального визита делегация министерства обороны Азербайджана посетила Академию Вооруженных Сил Узбекистана и Ташкентское высшее общевойсковое командное училище.