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    Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

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    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики господином Мухсином Дере.

    Как сообщает Report, на встрече были обсуждены вопросы региональной безопасности, основные направления военных отношений между Азербайджаном и Турцией, развитие сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие интерес.

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