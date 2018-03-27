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    Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27-го марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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