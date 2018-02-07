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    Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции

    Закир Гасанов встретился с послом Турции в Азербайджане Эрканом Озоралом
    © Mod.gov.az

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ 7-го февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Азербайджане Эрканом Озоралом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей и перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции, военно-политическая обстановка в регионе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

    Стороны отметили важность продолжения организации взаимных визитов представителей армий двух стран, а также сотрудничества в военно-технической сфере и в области военного образования.

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