Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и НАТО

В рамках мероприятия 15-ые Дни НАТО, проводимого в соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО, заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся с визитом в Азерба

В рамках мероприятия 15-ые Дни НАТО, проводимого в соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО, заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече стороны высоко оценили текущее состояние отношений и обменялись мнениями о перспективах их дальнейшего развития.

Была высоко оценена деятельность наших военнослужащих, принимающих участие в Концепции оперативных возможностей НАТО и других программах.

Было отмечено, что участие военнослужащих в различных тренингах и курсах способствует обмену опытом и совершенствованию навыков.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений.