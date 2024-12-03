О нас

Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и НАТО

Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и НАТО В рамках мероприятия 15-ые Дни НАТО, проводимого в соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО, заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся с визитом в Азерба
Армия
3 декабря 2024 г. 18:48
Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и НАТО

В рамках мероприятия 15-ые Дни НАТО, проводимого в соответствии с Программой сотрудничества по индивидуальному партнерству с НАТО, заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече стороны высоко оценили текущее состояние отношений и обменялись мнениями о перспективах их дальнейшего развития.

Была высоко оценена деятельность наших военнослужащих, принимающих участие в Концепции оперативных возможностей НАТО и других программах.

Было отмечено, что участие военнослужащих в различных тренингах и курсах способствует обмену опытом и совершенствованию навыков.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla NATO arasındakı əlaqələrin inkişafı perspektivləri müzakirə edilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю четвертой годовщины освобождения Лачина от оккупации
1 декабря 2024 г. 09:04
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
Франция впервые признала резню западноафриканских солдат в 1944 году
29 ноября 2024 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi