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Азербайджан и Италия обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджан и Италия обсудили вопросы военного сотрудничества Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, принимающий участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции, встретился с командующим Военно-морскими силами Италии адмиралом Энрико Кредендино.
Армия
7 октября 2022 г. 15:18
Азербайджан и Италия обсудили вопросы военного сотрудничества

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, принимающий участие в 13-м трансрегиональном симпозиуме Военно-морских сил в Венеции, встретился с командующим Военно-морскими силами Италии адмиралом Энрико Кредендино.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Передав приветствия министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, контр-адмирал С.Бекиров поблагодарил итальянского коллегу за приглашение на международный симпозиум.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС двух стран в военной, военно-образовательной и других областях, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Italy mull issues of military co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla İtaliya arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

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