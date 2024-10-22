Обсуждено расширение азербайджано-турецких военно-технических связей

Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, принимающий участие в Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле, 22 октября встретился с председателем Коми

Министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, принимающий участие в Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле, 22 октября встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы развития существующего сотрудничества и расширение связей в военно-технической сфере.

В ходе переговоров также была отмечена важность проведения международных оборонных мероприятий, подчеркнута профессиональная организация выставки SAHA EXPO 2024, и состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.