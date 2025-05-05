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Обсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования

Обсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования Обсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования
Армия
5 мая 2025 г. 20:16
Обсуждено азербайджано-турецкое сотрудничество в сфере военного образования

Ректор Национального университета обороны Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндюз Абдулов встретился с делегацией во главе с ректором НУО братской страны профессором Эрханом Афьонджу, прибывшей с визитом в нашу страну для участия в планируемом заседании Диалога высокого уровня.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-майор Г. Абдулов предоставил информацию о системе образования и учебном процессе университета, правилах и статистике приема в специализированные учебные заведения, подведомственные НУО, через цифровую систему, а также о дальнейших планах. Он рассказал о внимании главы государства Ильхама Алиева к развитию системы военного образования, о мероприятиях, проводимых в направлении подготовки профессиональных кадров в Азербайджанской Армии.

Профессор Э. Афьонджу отметил важность взаимных визитов, которые вносят положительный вклад в двусторонние связи в сфере военного образования.

На встрече между руководящими составами университетов был проведен подробный обмен мнениями о проделанной работе с целью дальнейшего расширения сотрудничества в сфере военного образования, о перспективных планах, а также о других вопросах, представляющих интерес.

В конце встречи турецкий гость оставил пожелания в памятной книге НУО Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye explore co-op in military education field
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi təhsil sahəsində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı müzakirə edilib

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