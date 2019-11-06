 Наверх

Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

Обсуждены вопросы расширения военного сотрудничества

6 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Азербайджане Бранко Зебичем.

Как сообщили Report в министерстве обороны, министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества в военной сфере также, как и в других областях.

Отметив важное стратегическое сотрудничество, дружеские и теплые отношения между нашими странами, дипломат подчеркнул, что Хорватия всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией в военной и военно-технической сферах, в области военного образования, а также военно-политическая ситуация в регионе.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!