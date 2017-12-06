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    Обсужден вопрос расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

    Закир Гасанов встретился с начальником Главного управления по планам и принципам Генерального штаба Вооруженных сил Турции Явузом Туркгенджи
    © Mod.gov.az

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 6-го декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Главного управления по планам и принципам Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики корпусным генералом Явузом Туркгенджи, который находится с визитом в нашей стране.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе встречи обсуждалось расширение сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах, а также вопросы касательно увеличения количества учений и тренингов, предстоящих задач и направлений совместной деятельности.

    Стороны высоко оценили достижение оперативной и стратегической совместимости между вооруженными силами двух стран, повышение их уровня боеготовности, развитие взаимоотношений и деятельности, проводимые в целях изучения опытов.

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