Обсуждаются вопросы подготовки к азербайджано-турецко-грузинским учениям с боевой стрельбой

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В турецком городе Эрзурум обсуждаются вопросы подготовки к совместным азербайджано-турецко-грузинским учениям с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях REGEX-18 в Белграде (Сербия), в конференции планирования учений Trident Jaguar 2018 в городе Кастелгейт (ФРГ) и Ramstein Ambition 2018 в городе Рамштайн (ФРГ), а также в курсах усовершенствования терминологии по воздушным операциям в Измире (Турецкая Республика).