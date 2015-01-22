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    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы военного сотрудничества

    На встрече обсудили представляющие взаимный интерес вопросы

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял командующего противовоздушными и военно-воздушными силами Генштаба Вооруженных сил Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Ибрагима Насира Мухамеда аль-Алави.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионе, перспективы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес вопросы.

    Отметив о продолжении Арменией захватнической политики, З.Гасанов заявил, что личный состав Вооруженных сил под руководством президента страны, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева готов сражаться за освобождение каждого клочка родной земли.

    На встрече также участвовал чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Азербайджане Салим Халифа Мухаммед аль-Гафли.

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