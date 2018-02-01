Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на 1-ое февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 88.311.629,32 AZN, 213.073,88 долларов США, 10136,0 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.