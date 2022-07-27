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Обнародовано состояние здоровья полковника, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре

Обнародовано состояние здоровья полковника, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре Состояние командира одной из воинских частей Азербайджанской армии полковника Вугара Исбандиярова, который вчера подорвался на мине в Кяльбаджаре, оценивается как стабильное.
Армия
27 июля 2022 г. 16:20
Обнародовано состояние здоровья полковника, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре

Состояние командира одной из воинских частей Азербайджанской армии полковника Вугара Исбандиярова, который вчера подорвался на мине в Кяльбаджаре, оценивается как стабильное.

Как сообщает Report, левая нога офицера, госпитализированного в госпиталь в Гяндже, была ампутирована, а правая нога с многочисленными переломами.

Сегодня была прооперирована правая нога Исбандиярова. Осколочных ранений на теле полковника больше нет.

В.Исбандияров будет переведен в Главный клинический госпиталь Вооруженных сил в Баку.

Отметим, что В.Исбандияров подорвался на мине в Кяльбаджарском районе вечером 26 июля.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство, покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды).

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə minaya düşən polkovnikin son durumu açıqlanıb

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