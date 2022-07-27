Обнародовано состояние здоровья полковника, подорвавшегося на мине в Кяльбаджаре

Состояние командира одной из воинских частей Азербайджанской армии полковника Вугара Исбандиярова, который вчера подорвался на мине в Кяльбаджаре, оценивается как стабильное.
Как сообщает Report, левая нога офицера, госпитализированного в госпиталь в Гяндже, была ампутирована, а правая нога с многочисленными переломами.
Сегодня была прооперирована правая нога Исбандиярова. Осколочных ранений на теле полковника больше нет.
В.Исбандияров будет переведен в Главный клинический госпиталь Вооруженных сил в Баку.
Отметим, что В.Исбандияров подорвался на мине в Кяльбаджарском районе вечером 26 июля.
По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство, покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды).