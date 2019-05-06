Обнародована характеристика авиабомбы азербайджанского производства - ВИДЕО - ЭКСКЛЮЗИВ

Обнародована техническая характеристика авиационной бомбы “QFAB-250 LG” азербайджанского производства.

Как сообщил турецкому бюро Report гендиректор Научно-исследовательского института (НИИ) министерства оборонной промышленности Новруз Абдуллаев, инертный образец бомбы впервые был представлен на состоявшейся в Стамбуле международной выставке "IDEF-2019".

По словам Н.Абдуллаева, осколочно-фугасная бомба с лазерным прицелом и весом 250 кг изготовлена в рамках совместного проекта НИИ и турецкой компании "ASELSAN".

"Эта бомба, предусмотренная для истребителей-бомбардировщиков, обладает высокой точностью наведения. Принцип работы механизма таков, что цель фиксируется благодаря мощному лазеру. В момент вылета боеголовка отделяется, находит и уничтожает цель. Крепление осколочно-фугасной бомбы радиусом поражения более ста метров, изготовлено турецкой компанией "ASELSAN". Авиационная бомба "QFAB-250 LG" отвечает стандартам НАТО. Высокоточная бомба способна уничтожить живую силу и поразить цели".

По словам Н.Абдуллаева, независимо от направления пуска, бомба поражает цель, координаты которой были заведомо занесены в ее память. "В то же время бомба оснащена твердотопливным двигателем, что многократно ускоряет скорость ее полета. Мы разработаем новую, более точную карту маршрута, благодаря которой будем знать наверняка где и когда проходят испытания этой бомбы”. Официальный представитель министерства не исключил, что авиационная бомба "QFAB-250 LG" поступит и в арсенал постсоветских стран: "Эта бомба ориентирована на внутренний спрос и экспорт".

Вусаля Аббасова