Обнародован объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Названы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным Силам.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, на 1-ое октября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 94.005.457,49 манатов, 213.577,88 долларов США, 12736,0 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным Силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года номер 755.