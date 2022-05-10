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Обезврежены обнаруженные в Каспийском море корабельные мины

Обезврежены обнаруженные в Каспийском море корабельные мины 10 мая успешно завершился процесс обезвреживания шести крупных корабельных мин (КБ-1), обнаруженных на глубине до 60 метров под водой в ходе территориальной разведки в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Армия
10 мая 2022 г. 17:31
Обезврежены обнаруженные в Каспийском море корабельные мины

10 мая успешно завершился процесс обезвреживания шести крупных корабельных мин (КБ-1), обнаруженных на глубине до 60 метров под водой в ходе территориальной разведки в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Мины были обезврежены с соблюдением мер безопасности соответствующими кораблями и специализированными специалистами военно-морских сил во взаимодействии с другими государственными структурами.

В процессе обезвреживания были задействованы 4 военных корабля, 4 катера и 133 военнослужащих.

В настоящее время в азербайджанском секторе Каспийского моря вся деятельность продолжается в обычном режиме.

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