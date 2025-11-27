ОАЭ и Азербайджан обсудили военное сотрудничество
Армия
- 27 ноября, 2025
- 20:20
Представители государственных структур ОАЭ совершили визит в Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана, стороны провели рабочую встречу в Управлении международного военного сотрудничества.
Было отмечено успешное развитие двустороннего сотрудничества в военной и других сферах, а также подчеркнута важность взаимных визитов и совместных учений с точки зрения обмена опытом.
Гостям был представлен брифинг о 44-дневной Отечественной войне, обстановке в регионе, были даны ответы на интересующие вопросы.
В заключение был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития военного сотрудничества.
