Нуреддин Джаникли: Военные учения между Азербайджаном и Турцией будут продолжены и охватят другие виды войск

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Военные учения между Азербайджаном и Турцией будут продолжены и охватят другие виды войск". Как сообщает Report, об этом заявил в Баку министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли.

По его словам, в этих учениях будет применен широкий спектр вооружения.

При этом министр подчеркнул важность того, чтобы военные структуры двух стран активизировали сотрудничество.

"ВС Азербайджана и Турции это единое целое и готовы оказать помощь друг другу в случае необходимости", - заявил Н. Джаникли.