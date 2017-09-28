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    Нуреддин Джаникли: Военные учения между Азербайджаном и Турцией будут продолжены и охватят другие виды войск

    ВС Азербайджана и Турции - это единое целое и готовы оказать помощь друг другу в случае необходимости
    © Report

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ "Военные  учения  между Азербайджаном и Турцией будут продолжены и охватят другие виды войск".  Как сообщает Report, об этом заявил в Баку министр национальной обороны Турции Нуреддин Джаникли.

    По его словам, в этих учениях будет применен широкий спектр вооружения.

    При этом министр подчеркнул  важность того, чтобы военные структуры двух стран активизировали сотрудничество. 

    "ВС Азербайджана и Турции это единое целое и готовы оказать помощь друг другу в случае необходимости", - заявил Н. Джаникли. 

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