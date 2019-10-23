Названы направления деятельности созданного в Минобороны нового отдела

Названы направления деятельности нового отдела по делам женщин и семей военнослужащих, созданного в Министерстве обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, заведующая отделом Зюмрюд Самедова сказала, что в круг деятельности отдела входят аппарат министерства обороны, виды войск, гарнизоны, объединения, единства и части, учебные заведения особого назначения, все части и отделения, учреждения и организации в ведомстве Азербайджанской армии.

По ее словам, отдел оказывает помощь командованию и руководству в организации досуга военнослужащих и членов их семей, изучении семейно-бытовых проблем и устранении возникающих трудностей, заботе о членах семей, военнослужащих, погибших или потерявших здоровье при исполнении служебных обязанностей, поддержке молодых и многодетных семей военнослужащих и др.

Отметим, что созданный по приказу министра обороны, генерала-полковника Закира Гасанова отдел по делам женщин и семей военнослужащих осуществляет деятельность в ведомстве Главного управления личного состава.