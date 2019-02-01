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    Названа сумма средств, поступивших в Фонд помощи ВС Азербайджана

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, на 1-ое февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 96.919.429,86 манатов, 213.577,88 долларов США, 15.436,0 евро и 5000,0 рублей.

    Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года за номером 755.

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