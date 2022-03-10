Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз

С ночи 10 марта до утра члены незаконного армянского вооруженного формирования в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли наши позиции в направлении населенных пунктов Чухурмахла, Кюрдлар, Хыдырли, Гарадаглы и Гасымлы Агд

В ночь на 10 марта и до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.", - отметили в ведомстве.