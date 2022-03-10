О нас
Аудио новости

Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз

Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз С ночи 10 марта до утра члены незаконного армянского вооруженного формирования в Азербайджане, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли наши позиции в направлении населенных пунктов Чухурмахла, Кюрдлар, Хыдырли, Гарадаглы и Гасымлы Агд
Армия
10 марта 2022 г. 08:58
Позиции Азербайджанской армии в Агдаме подверглись обстрелу 28 раз

В ночь на 10 марта и до самого утра члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Чухурмехле, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"В целях предотвращения провокаций на указанных направлениях подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры. Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.", - отметили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Aghdam subjected to fire again
Версия на азербайджанском языке Ağdamda mövqelərimiz 28 dəfə atəşə tutulub

Самое читаемое

Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
СМИ: В Украине ликвидирован российский генерал-майор ВДВ
СМИ: В Украине ликвидирован российский генерал-майор ВДВ
3 марта 2022 г. 14:25
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
6 марта 2022 г. 03:24
Аэрофлот приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
5 марта 2022 г. 16:19
Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области
Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области
3 марта 2022 г. 14:21
Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
ФотоПодразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
5 марта 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi