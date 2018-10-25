Наджмеддин Садыков посетил предприятия оборонной промышленности Израиля

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила предприятия оборонной промышленности этой страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Посетив предприятия оборонной промышленности, генерал-полковник Н.Садыков осмотрел продукцию военного назначения, и ознакомился с ее возможностями.