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    Наджмеддин Садыков посетил предприятия оборонной промышленности Израиля

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация во главе с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым посетила предприятия оборонной промышленности этой страны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Посетив предприятия оборонной промышленности, генерал-полковник Н.Садыков осмотрел продукцию военного назначения, и ознакомился с ее возможностями.

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