Наджмеддин Садыков отбыл с официальным визитом в Израиль

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков по приглашению своего израильского коллеги генерал-лейтенанта Гади Айзенкота 23 октября отбыл в Тель-Авив.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

В рамках официального визита генерал-полковника Н.Садыкова предусмотрены встречи с министром обороны, начальником Генерального штаба и другими официальными лицами Израиля, а также посещение предприятий, осуществляющих деятельность в области оборонной промышленности.