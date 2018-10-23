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    Наджмеддин Садыков отбыл с официальным визитом в Израиль

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджана, начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков по приглашению своего израильского коллеги генерал-лейтенанта Гади Айзенкота 23 октября отбыл в Тель-Авив.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    В рамках официального визита генерал-полковника Н.Садыкова предусмотрены встречи с министром обороны, начальником Генерального штаба и другими официальными лицами Израиля, а также посещение предприятий, осуществляющих деятельность в области оборонной промышленности.

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