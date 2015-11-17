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    Начался визит командующего сухопутными войсками Турции в Азербайджан

    Салих Зеки Чолак посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Начался визит командующего сухопутными войсками Турции, генерала армии Салиха Зеки Чолака.

    Как сообщает Report, вначале С.З.Чолак посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого, академика Зарифы Алиевой.

    Затем командующий сухопутными войсками Турции посетил Аллею шехидов, где возложил венок к памятнику турецким и азербайджанским шехидам.

    Отметим, что в рамках визита С.З.Чолак проведет встречи с руководством министерства обороны Азербайджана, а также рядом других официальных лиц. Кроме того, он посетит ряд воинских частей.

    Визит завершится 20 ноября. 

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