Начался полевой выход молодых курсантов - ВИДЕО

Согласно плану подготовки молодых курсантов, начался полевой выход курсантов первого курса Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева в учебный центр "Карахейбат".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В соответствии с календарным графиком учебного процесса в ходе занятий, проводимых в полевых условиях, курсанты оттачивают навыки по обнаружению и уничтожению огнем целей на поле боя, применению имеющихся в распоряжении образцов различных видов вооружения, а также выполняют другие задачи по тактической подготовке и военной топографии.

По итогам упражнений подготовка курсантов будут оцениваться согласно достигнутым ими результатам.