Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Литву и Латвию

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Литву и Латвию.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны.

Министр обороны с 1-е по 2-е июля пробудет в Литве, а со 2-го по 4-е июля - в Латвии.

Планируется проведение ряда встреч с руководством обеих стран, обсуждение перспективных направлений двустороннего военного сотрудничества, обмен мнениями по вопросам безопасности и другим вопросам.