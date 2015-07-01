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    Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Литву и Латвию

    Планируется проведение ряда встреч с руководством обеих стран

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Литву и Латвию.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны

    Министр обороны с 1-е по 2-е июля пробудет в Литве, а со 2-го по 4-е июля - в Латвии. 

    Планируется проведение ряда встреч с руководством обеих стран, обсуждение перспективных направлений двустороннего военного сотрудничества, обмен мнениями по вопросам безопасности и другим вопросам. 

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