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    Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Латвию

    Закир Гасанов обсудит с официальными лицами страны перспективы двустороннего военного сотрудничества

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Латвию.  

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, делегация под руководством З.Гасанова после завершения визита в Литву отправилась в Латвию. 

    Министр обороны пробудет с официальным визитом в Латвии с 3-го по 4-е июня по приглашению новоизбранного президента, нынешнего министра обороны Раймондса Вейониса, который приступит к исполнению своих обязанностей 8 июля. 

    В ходе визита планируется проведение ряда встреч, обсуждений перспектив двустороннего военного сотрудничества, обмен мнениями относительно вопросов безопасности и обороны. 

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