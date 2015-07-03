Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Латвию

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Начался официальный визит министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в Латвию.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, делегация под руководством З.Гасанова после завершения визита в Литву отправилась в Латвию.

Министр обороны пробудет с официальным визитом в Латвии с 3-го по 4-е июня по приглашению новоизбранного президента, нынешнего министра обороны Раймондса Вейониса, который приступит к исполнению своих обязанностей 8 июля.

В ходе визита планируется проведение ряда встреч, обсуждений перспектив двустороннего военного сотрудничества, обмен мнениями относительно вопросов безопасности и обороны.