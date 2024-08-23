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Начальники Генштабов Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

Начальники Генштабов Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.
Армия
23 августа 2024 г. 18:22
Начальники Генштабов Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала генерал-полковник Велиев и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, расположенный в городе Алматы, и возложили венок к памятнику.

Затем азербайджанская делегация прибыла в Военно-исторический музей Вооруженных сил Казахстана. Делегации была предоставлена подробная информация об истории и деятельности музея. Велиев оставил запись в "Книге почетных гостей".

Затем был посещен Центр миротворческих операций Министерства обороны Казахстана. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданной в центре инфраструктурой и процессом обучения. Был представлен брифинг об истории создания, предназначении и деятельности центра, после чего состоялась встреча начальников генеральных штабов.

На встрече были подробно обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также вопросы расширения военного сотрудничества. Стороны отметили важность более интенсивного обмена опытом и развития взаимоотношений.

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Версия на азербайджанском языке Фото Azərbaycan və Qazaxıstanın Baş Qərargah rəisləri hərbi əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

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