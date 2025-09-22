Начальники Генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили укрепление военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился с белорусским коллегой генерал-майором Павлом Муравейко.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Беларуси.

"В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих взаимный интерес", - отмечается в информации.

Отметим, что Керим Велиев в настоящее время находится с визитом в Беларуси.