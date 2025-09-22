İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan və Belarus arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Hərbi
    • 22 sentyabr, 2025
    • 14:40
    Azərbaycan və Belarus arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi - müdafiə nazirinin birinci müavini general-polkovnik Kərim Vəliyev belaruslu həmkarı general-mayor Pavel Muraveyko ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.

    "Görüş zamanı ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əlaqələrin intensivləşdirilməsi yolları müəyyənləşdirilib", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, K.Vəliyev hazırda Belarusda səfərdədir.

    Начальники Генштабов Азербайджана и Беларуси обсудили укрепление военного сотрудничества

