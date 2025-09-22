Azərbaycan və Belarus arasında hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə edilib
Hərbi
- 22 sentyabr, 2025
- 14:40
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi - müdafiə nazirinin birinci müavini general-polkovnik Kərim Vəliyev belaruslu həmkarı general-mayor Pavel Muraveyko ilə görüşüb.
Bu barədə "Report" Belarus Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir.
"Görüş zamanı ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti müzakirə edilib və qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əlaqələrin intensivləşdirilməsi yolları müəyyənləşdirilib", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, K.Vəliyev hazırda Belarusda səfərdədir.
Son xəbərlər
15:50
AZPROMO və Dünya İqtisadi Forumu tərəfdaşlıq sazişi imzalayıbBiznes
15:46
Azərbaycan IFC ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıbBiznes
15:45
Roland Prays: "Dünya Bankı və Aİ 2026-cı ildə Orta Dəhlizi inkişaf etdirəcək"İnfrastruktur
15:44
Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaqSənaye
15:43
KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılırBiznes
15:36
"Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaqMaliyyə
15:33
Rəy
Fələstinin tanınması – Yaxın Şərq düyününü vuranlar onu açmağa başlayıb - ŞƏRHRegion
15:32
Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"Biznes
15:22