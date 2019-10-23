Начальник ГПС Азербайджана проверил состояние боевых пунктов на госгранице с Арменией

На служебной территории Отдельной пограндивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана сдан в пользование новый комплекс воинской части.

Об этом Report в пресс-службе ГПС.

На торжественном мероприятии по случаю открытия комплекса начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев отметил, что азербайджанские пограничники бдительно стоят на страже государственности и границы, благодаря заботе Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева для личного состава во всех воинских частях ГПС созданы служебные и бытовые условия высокого уровня.

Особо было подчеркнуто, что переход под контроль ГПС части госграницы с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов, является важным шагом по обеспечению целостности госграницы.

Участвующий в мероприятии глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев поздравил пограничников и пожелал успехов в благородной службе.

В ходе мероприятия была награждена группа пограничников, отличившихся на службе.

После церемонии перерезания ленты, символизирующей открытие, был проведен осмотр комплекса воинской части.

В завершение мероприятия руководящий состав ГПС и гости пообедали вместе с личным составом.