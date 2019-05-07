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Начальник Генштаба ВС Беларуси посетил воинскую часть минобороны

Начальник Генштаба ВС Беларуси посетил воинскую часть минобороны
© mod.gov.az

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым посетила воинскую часть.

Как сообщили Report в министерстве обороны, гости ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными зданиями и сооружениями, расположенными на территории части, а также солдатской казармой, столовой и военной техникой. 

Они были обзорно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.

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