Начальник Генштаба ВС Беларуси посетил воинскую часть минобороны

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым посетила воинскую часть.

Как сообщили Report в министерстве обороны, гости ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными зданиями и сооружениями, расположенными на территории части, а также солдатской казармой, столовой и военной техникой.

Они были обзорно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.