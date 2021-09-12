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Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится в Турции

Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится в Турции Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции
Армия
12 сентября 2021 г. 16:12
Начальник Генштаба ВС Азербайджана находится в Турции

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана, генерал-лейтенант Керим Велиев находится с официальным визитом в Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В рамках визита запланировано проведение ряда встреч азербайджанской делегации с военным руководством Турции.

На встречах будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

Отметим, что свой первый зарубежный визит К.Велиев совершает именно в братскую Турцию.

Делегация будет находиться в Турции до 14 сентября.

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