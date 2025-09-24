Начальник Генштаба принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита Другие страны

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек Внешняя политика

Посла Молдовы вызвали в МИД РФ Другие страны

Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН Внешняя политика

Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов Наука и образование

МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване В регионе

Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей Бизнес

Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов Бизнес