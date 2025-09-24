Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Начальник Генштаба принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

    Армия
    • 24 сентября, 2025
    • 15:37
    Начальник Генштаба принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

    24 сентября первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана, генерал-полковник Керим Велиев принял участие в очередном заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ в столице Беларуси в Минске.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    генштаб Керим Велиев СНГ Минск
    Baş Qərargah rəisi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Последние новости

    16:56

    В 2026 году Болгария откажется от поставок российского газа и его транзита

    Другие страны
    16:54

    Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я действительно горжусь вами, вы прекрасный человек

    Внешняя политика
    16:43

    Посла Молдовы вызвали в МИД РФ

    Другие страны
    16:41

    Президент и первая леди приняли участие в официальном приеме 80-й сессии ГА ООН

    Внешняя политика
    16:40

    Объявлен грантовый конкурс для частных детских садов

    Наука и образование
    16:40

    МВД Армении: Выясняются обстоятельства стрельбы во дворе одного из детсадов в Ереване

    В регионе
    16:35

    Азербайджан увеличивает возможности сотрудничества с Сербией в ряде областей

    Бизнес
    16:35

    Ровшан Амирджанов: Унция золота может подорожать до 4 000 долларов

    Бизнес
    16:32

    Кремль: Пашинян примет участие в Глобальном атомном форуме в Москве

    В регионе
    Лента новостей