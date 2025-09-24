İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Baş Qərargah rəisi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib

    Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclasında iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, MDB iştirakçı dövlətləri Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası Belarusun Minsk şəhərində keçirilir.

    Kərim Vəliyev Müdafiə Nazirliyi MDB Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin iclası Belarus
    Начальник Генштаба принял участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

