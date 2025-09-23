Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    • 23 сентября, 2025
    • 11:42
    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Делегация во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым, находящаяся с визитом в Беларуси, посетила в городе Слуцке могилу Национального героя Азербайджана майора Анатолия Николаевича Давидовича и почтила его светлую память.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Затем генерал-полковник Велиев побывал в доме матери Национального героя Кимы Давидович и поинтересовался ее нуждами. Было отмечено, что героизм майора Давидовича еще больше укрепил отношения дружбы и братства между народами Азербайджана и Беларуси, его память с уважением чтят в обеих странах.

    Мать Национального героя выразила благодарность президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за почтение к памяти ее сына, а также за проявленное внимание и заботу.

