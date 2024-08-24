Начальник Генштаба понаблюдал за выполнением тактического эпизода учений "Алтын кыран-2024"

Находящийся с визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация прибыли на учебный полигон "Коктал", находящийся в городе Жар

Находящийся с визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация прибыли на учебный полигон "Коктал", находящийся в городе Жаркент Алматинской области.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, ознакомившись с условиями, созданными на полигоне для проведения учений, генерал-полковник К.Велиев прибыл на пункт командного управления и понаблюдал за выполнением тактического эпизода совместных тактико-специальных учений "Алтын кыран-- 2024" ("Золотой орел-2024").

Затем состоялась встреча с военнослужащими обеих стран, принимавшими участие в учениях. Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены медалями и ценными подарками.

Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе совместных тактико-специальных учений "Алтын кыран-2024", были выполнены с высоким профессионализмом.