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Начальник Генштаба понаблюдал за выполнением тактического эпизода учений "Алтын кыран-2024"

Начальник Генштаба понаблюдал за выполнением тактического эпизода учений "Алтын кыран-2024" Находящийся с визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация прибыли на учебный полигон "Коктал", находящийся в городе Жар
Армия
24 августа 2024 г. 17:20
Начальник Генштаба понаблюдал за выполнением тактического эпизода учений Алтын кыран-2024

Находящийся с визитом в Республике Казахстан первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и возглавляемая им делегация прибыли на учебный полигон "Коктал", находящийся в городе Жаркент Алматинской области.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, ознакомившись с условиями, созданными на полигоне для проведения учений, генерал-полковник К.Велиев прибыл на пункт командного управления и понаблюдал за выполнением тактического эпизода совместных тактико-специальных учений "Алтын кыран-- 2024" ("Золотой орел-2024").

Затем состоялась встреча с военнослужащими обеих стран, принимавшими участие в учениях. Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены медалями и ценными подарками.

Было отмечено, что все задачи, поставленные в ходе совместных тактико-специальных учений "Алтын кыран-2024", были выполнены с высоким профессионализмом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani chief of general staff observes tactical episode of Altyn Kyran - 2024 exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоBaş Qərargah rəisi Qazaxıstanda "Altın Kıran - 2024" təlimini izləyib

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