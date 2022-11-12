Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с военным атташе США

12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе Соединенных Штатов Америки в нашей стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.

12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе Соединенных Штатов Америки в нашей стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.