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Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с военным атташе США

Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с военным атташе США 12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе Соединенных Штатов Америки в нашей стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.
Армия
12 ноября 2022 г. 14:46
Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с военным атташе США

12 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с военным атташе Соединенных Штатов Америки в нашей стране полковником Кайлом Мэтью Коуном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijani Army meets US military attaché
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi ABŞ-ın hərbi attaşesi ilə görüşüb

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