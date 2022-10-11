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Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с казахстанским коллегой

Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с казахстанским коллегой В рамках проводимого в Баку очередного заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств–участников СНГ, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник К
Армия
11 октября 2022 г. 16:22
Начальник Генштаба Азербайджанской армии встретился с казахстанским коллегой

В рамках проводимого в Баку очередного заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств–участников СНГ, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, генерал-полковник К.Велиев отметил ускорившееся в нынешнем году развитие сотрудничества между армиями обеих стран. Было подчеркнуто, что взаимные визиты военных делегаций и обмен опытом способствовали дальнейшему расширению связей между нашими армиями.

Генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул большую значимость, придаваемую Азербайджаном развитию военных связей с Казахстаном, отметив, что эти вопросы находятся под пристальным вниманием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Было отмечено, что Азербайджан и Казахстан сотрудничают как в двухстороннем формате, так и в рамках международных организаций, демонстрируя взаимную поддержку по всем вопросам. Было подчеркнуто, что события, происходящие на международной арене, ситуация в регионах обеих стран и новые вызовы диктуют необходимость укрепления двусторонних отношений.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поблагодарил за оказанный теплый прием. Генерал-лейтенант М.Хусаинов выразил заинтересованность Казахстана в развитии военного сотрудничества с Азербайджаном, отметив, что это отвечает интересам обеих стран.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, отметив широкий потенциал для его дальнейшего развития.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi qazaxıstanlı həmkarı ilə görüşüb

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