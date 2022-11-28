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Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США

Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.
Армия
28 ноября 2022 г. 17:53
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита планируется проведение встреч с военным руководством США и встреч в Оклахоме в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между армией Азербайджана и Национальной гвардией Оклахомы.

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Версия на английском языке Azerbaijani Chief of General Staff visiting US
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi ABŞ-a səfərə gedib

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