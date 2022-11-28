Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в Соединенных Штатах Америки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита планируется проведение встреч с военным руководством США и встреч в Оклахоме в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между армией Азербайджана и Национальной гвардией Оклахомы.