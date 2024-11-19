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Начальник Генштаба азербайджанской армии находится с визитом в Пакистане

Начальник Генштаба азербайджанской армии находится с визитом в Пакистане Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев совершил визит в Пакистан для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024.
Армия
19 ноября 2024 г. 15:36
Начальник Генштаба азербайджанской армии находится с визитом в Пакистане

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев совершил визит в Пакистан для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Делегация в составе высокопоставленных офицеров Военно-воздушных и Военно-морских сил Азербайджана, возглавляемая Велиевым, ознакомилась с представленными на выставке технологиями в сфере обороны и безопасности, образцами вооружения и военной техники различного назначения.

Велиев встретился с генеральным директором Департамента стратегических планов Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

В рамках выставки, которая состоится в Экспо-центре Карачи с участием 38 стран и 350 иностранных делегаций, будут проведены конференции и семинары.

Отметим, что международная выставка IDEAS 2024 отражает идеи совместного видения мира, стабильности и прогресса.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army pays official visit to Pakistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Pakistanda işgüzar səfərdədir

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