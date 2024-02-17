Начальник Генштаба армии Азербайджана побывал в воинских частях в Карабахе

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие руководящие сотрудники министерства посетили ряд воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Встретившись с командирами бригад, их заместителями и командирами отдельных воинских частей Сухопутных войск, начальник Генштаба довел до командного состава задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, дал соответствующие указания по их выполнению.

Начальник Генштаба поинтересовался обеспечением военнообязанных, привлеченных к учебным сборам по мобилизационной подготовке, и проводимыми практическими занятиями, понаблюдал за ведением боевой и огневой подготовки и дал указания по их совершенствованию. Было отмечено, что большинство привлеченных к сборам военнообязанных являются военнослужащими запаса, принимавшими участие в Отечественной войне и в последующих операциях.

Начальник Генерального штаба поручил уделить особое внимание планомерному продолжению мероприятий по мобилизационной подготовке и созданию мобилизационных резервов, регулярному проведению учебных сборов с целью поддержания высокого уровня боевой подготовки военнослужащих запаса.

Генерал-полковник К.Велиев также поинтересовался ходом командно-штабных учений, проводимых с привлечением мобилизационных резервов. Прибывший на место проведения учений и в развернутые в полевых условиях учебные пункты начальник Генштаба заслушал доклады должностных лиц.

Перед командованиями воинских частей были поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений, уровня профессионализма и боевой подготовки личного состава.

Прибывший в воинские части Ракетно-артиллерийских войск начальник Генштаба отметил важность повышения качества учений и тренировок, интенсивности их проведения в полевых условиях, а также совершенствования практических навыков боевых расчетов.

Генерал-полковнику К.Велиеву, посетившему воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях, было доложено о проводимой работе. До соответствующих должностных лиц были доведены указания министра обороны о планомерном выполнении мероприятий на строящихся военных объектах и завершении работ в установленные сроки.