​Начальник управления министерства обороны Азербайджана: Армяне покидают прифронтовые территории

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Освещая вопросы, касающиеся министерства обороны и Вооруженных сил в целом, журналисты должны быть осторожны, так как часто сила слова бывает превыше силы оружия".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления морально-психологической подготовки и связям с общественностью министерства обороны, генерал-майор Расим Алиев.

Выступая на проведенном при организации министерства обороны, Совета прессы и общественного объединения "Dinc Dünya" мероприятии, посвященном психологической подготовке и повышению опыта работающих в экстремальных ситуациях журналистов, Р.Алиев заявил о существовании специального приказа министра обороны Закира Гасанова касательно работающих в прифронтовом регионе журналистов: "Армянские информационные сайты пишут, что почувствовав опасность, армяне покидают прифронтовую территорию. Добиться этого удалось в результате проведенной нами работы. Патриотом является не только тот, кто с оружием в руке стоит в траншеях. Патриотом является каждый, кто с совестью выполняет свою работу".

Р.Алиев отметил о вероятности предоставления в будущем военным журналистам званий: "Мы намерены привлечь работающих в данной области журналистов к учениям и курсам и выдержавшим экзамен предоставить воинские звания. Мы думаем сделать это в будущем. Считаю, что с вашей помощью мы добьемся этого".