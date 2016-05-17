 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник генштаба ВС Азербайджана отправился в Бельгию

    Наджмеддин Садыков примет участие на собрании Военного комитета НАТО

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Бельгию. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Согласно информации, Н.Садыков примет участие на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов в формате "Решительная поддержка" и "Платформа по совместимости", которое пройдет в генштабе НАТО в Брюсселе.   

    Встреча состоится 18 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi