Начальник генштаба ВС Азербайджана отправился в Бельгию

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Бельгию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, Н.Садыков примет участие на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов в формате "Решительная поддержка" и "Платформа по совместимости", которое пройдет в генштабе НАТО в Брюсселе.

Встреча состоится 18 мая.