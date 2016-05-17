Начальник генштаба ВС Азербайджана отправился в Бельгию

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны, начальник генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Бельгию.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Согласно информации, Н.Садыков примет участие на заседании Военного комитета Североатлантического альянса на уровне начальников генштабов в формате "Решительная поддержка" и "Платформа по совместимости", которое пройдет в генштабе НАТО в Брюсселе.
Встреча состоится 18 мая.
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