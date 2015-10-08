Начальник генштаба вооруженных сил Турции побывал в Шамкирской военной части

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Начальник генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар побывал в Шамкирской военной части.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и начальник генштаба вооруженных сил Турции Хулуси Акар, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетили военную часть.

На торжественной церемонии встречи почетного гостя прозвучали государственные гимны двух стран.

Затем были возложены цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева на территории военной части.

Турецкий генерал ознакомился с уголком Гейдара Алиева, подписал книгу почета. Гость был проинформирован об истории создания, деятельности, составе военной части, боеготовности, морально-психологическом состоянии личного состава, социально-бытовых условиях и о работах, проведенных за последнее время.

Почетный гость побывал в военных общежитиях, медицинском центре, столовой, прачечной и остался довольным условиями, созданными для военнослужащий.

В конце делегация в соответствии с культурной частью программы визита посетила Центр Гейдара Алиева в Гяндже, а также мавзолей Низами, дом, где был найден флаг Нури Паши и генконсульство Турции.

Визит делегации в Азербайджан завершился.