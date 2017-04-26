Начальник Генштаба ВС Азербайджана принял участие н международной оборонной выставке

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие в 4-ой "Оборонной и аэрокосмической выставке Адриатического моря", которая состоялась в городе Сплит, Хорватия.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Целью данного мероприятия, спонсируемого и проводимого министерством обороны Хорватии, является сближение специалистов и производителей оборонной промышленности с лидерами, исполнителями и определяющими политику в этой сфере официальными лицами для обсуждения закупок современных военных технологий.

На выставке принимают участие до 70-ти зарубежных делегаций и свыше 500 местных и иностранных компаний.

На церемонии открытия выставки приняли участие президент, заместитель премьер-министра – министр обороны Хорватии.

В ходе визита генерал-полковник Н.Садыков ознакомился с выставкой и провел двусторонние встречи.