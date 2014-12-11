Начальник Генштаба Вооруженных сил посетил военный госпиталь

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмаддин Садыков и его заместители посетили Главный клинический госпиталь ВС.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, руководитель Генштаба ознакомился с условиями в подразделениях и отделениях госпиталя, осмотрел лечебные корпусы, оснащенные современным оборудованием для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Генерал-полковник Н.Садыков поинтересовался здоровьем солдат и офицеров, находящихся на лечении в госпитале, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на службу, в том числе, высоко оценил деятельность военных врачей, медсестер и медицинского персонала в целом.